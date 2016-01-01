مستشار مفتى الجمهورية: سماع أغانى الجماعات المتشددة المحرضة حرام

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، أن سماع الأغاني الوطنية والأغاني التي ترقي المشاعر جائز بينما يحرم سماع أغاني الجماعات المتشددة المحرضة لأنها تفرق بين أبناء الوطن، موضحا أن حكم الأغانى كالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وقال عاشور ، في تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن هناك جماعات محرضة تبث اغانى تستهدف بها التفرقة بين أبناء الوطن وإحداث الفرقة في الوطن وهذا أمر محرم ، مضيفا أن الغناء مثل الشعر الحسن منه حسن والقبيح منه قبيح .

من جهة أخرى، أوضح الدكتور عاشور ، أن أولى الناس بالصلاة على الميت هو الأب لأن اكثر الناس انكسارا على الميت هنا ، ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الأبن ثم ابن النبت ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق “.