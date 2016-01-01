رئيس “النصر للكيماويات”: نمد هيئة الإسعاف بـ30 ألف اسطوانة غاز أكسجين سنويا

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، إن الشركة أنشأت شبكة الغازات الطبية فى العديد من المستشفيات، مؤكدا أن الشركة تمد هيئة الإسعاف بـ 30 ألف اسطوانة غاز أكسجين سنويا.

وأشار رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح توسعات جديدة للشركة، بحضور الرئيس السيسى، إلى أن مصنع الكلور والصودا الكاوية الجديد التابع للشركة، ينتج نحو 85 طنا فى اليوم، لافتا إلى النصر للكيماويات الوسيطة، تمد شركات المياه والصرف الصحي بالشبة السائلة على مستوى الجمهورية.