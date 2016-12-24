رئيس الوزراء يشكل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية

كتبت - هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والكهرباع والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الأمن العام وممثل عن جهاز شئون البيئة ومصلحة الدفاع المدنى، واتحاد الصناعات المصرية .

وتتولى اللجنة إعداد خطة مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وتعقد اللجنة أسبوعياً بمقر وزارة الصناعة، وترفع تقريراً دورياً لرئيس مجلس الوزراء عن نتائج أعمالها، على أن تنتهى من أعمالها فى خلال 6 أشهر.