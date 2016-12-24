وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس..وتداول 449 شاحنة بضائع بالبحر الأحمر

السويس – سيد نون

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم السبت، لاستقبال السفينة "ارزوجاز" وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "الفيروز" وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

وأضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة "أمانة" وعلى متنها 287 راكب، و15 شاحنة، و60 سيارة، والسفينة "النوى اكسبريس" وعلى متنها 43 شاحنة، والسفينة "الحرية 2" وعلى متنها 36 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس الجمعة، استقبال العبارة الرياض و على متنها 115 راكب و 4 شاحنة و 15 فيما غادرت العبارة امانة و على متنها 467 راكب و 32 شاحنة و 27 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 103 راكب و 1 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 70 شاحنة.

وأشار إلى أن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال العبارة "ايلة" وعلى متنها 713 راكب، و2 سيارة، والسفينة "بريدج" وعلى متنها 10 براد، و6 تريلا، كما تغادر العبارة "سينا"، وعلى متنها 34 راكب، و19 براد، و15 تريلا، و1 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة "سينا" وعلى متنها 601 راكب، و10 براد، و11 تريلا، و4 سيارة، و1 باص جيت، خلال رحلتين، والسفينة "بريدج" وعلى متنها 10 براد، و6 تريلا، فيما غادرت العبارة "أيلة"، وعلى متنها 176 راكب، و2 سيارة، والعبارة "سينا"، وعلى متنها 77 راكب، و21 براد، و20 تريلا، و1 سيارة، و160 طرد سمك، والسفينة "بريدج" وعلى متنها 12 براد، و7 تريلا، و755 طرد سمك.