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قرار “تاريخي” من مجلس الأمن يقسم ظهر إسرائيل والكيان الصهيوني

24 ديسمبر shaimaa أخبار العالم 0 6,624
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عيون

شيماء مصطفى

بعد الصراع العربي الإسرائيلي عبر التاريخ، وأهداف الكيان الصهيوني البخيثة التي تهدف إلي التوسع في المنطقة العربية من خلال فلسطين، ها هو مجلس الأمن يصدر قرارا ” تاريخيا” يقسم شوكة إسرائيل والكيان الصهيوني، وجاء التصديق علي القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعد تأييد القرار من 14 عضو في مجلس الأمن من أصل 15، فإليكم تفاصيل القرار .


تفاصيل القرار ” التاريخي” الذي صدر عن مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن قرارا ” تاريخيا” بوقف الإستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، بهذا القرار تمتنع إسرائيل فورا وبشكل تام عن استكمال كل الانشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

ويعتبر القرار ان المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانون، كما أنها تعيق بشكل أساسي فرصة حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل .

وبعد إصدار القرار تعالي التصفيق في قاعة مجلس الامن، وهو القرار الأول من نوعه الذي يصدره مجلس الأمن، وجاء التصويت بمبادرة من 4 دول هم نيوزيلندا،ماليزيا،السنغال وفنزويلا، وفي تعليق السفير الإسرائيلي  لدي المنظمة الدولية “داني دانون” ذكر أنه توقع أن تستخدم أمريكا حق الفيتو تجاه القرار وهو ما لم يحدث .

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