"الدمغة" تشن حملة على الأسواق وتصادر كيلووات ذهب غير مطابق للمواصفات

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات لدى بعض المحلات قبل بيعها للمواطنين، إضافة إلى ضبط 2 كيلو مشغولات فضية غير مطابقة للمواصفات القياسية بإحدى المحلات بالقاهرة .

وأكد العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين ل اليوم السابع انه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات.

وأوضح أن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.