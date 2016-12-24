سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2016 – اشتعال أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2016، يعاني من حالة من التذبذب وعدم الثبات في الأسعار أمام الجنيه المصري، وذلك يرجع إلى عدم استقرار السعر المصرفي للدولار الأمريكي، حيث يعاني سعر الدولار اليوم من حالة من عدم الاستقرار، لذا أسعار الذهب مضطربة في مصر، بالرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وذلك بعد رفع معدل الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي بنسبة تقدر 0.25%، وهذا الأمر أدى إلى البعد التام عن المعدن الأصفر النفيس.

أسعار الذهب اليوم، نلاحظ اليوم حالة من التذبذب في أسعار الذهب أمام الجنيه المصري، حيث تراجع بقيمة 10 جنيه على المستوى المحلي تأثرًا بانخفاض أسعار الدولار اليوم في التعاملات الصباحية، وأيضًا تأثرت الأسعار العالمية للذهب لينخفض بقيمة 4 دولار، ولكن عاود الارتفاع اليوم على دفعتين المرة الأولى بقيمة 3 جنيهات، والدفعة الثانية بقيمة 5 جنيهات، ومن المتضح أن الذهب أصبح أن يكون تحفة توضع في المتاحف فقط.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع الذهب في الفترة الماضية وهذا لعدة أسباب مختلفة، السبب الأول منذ وقت طويل منذ خروج إنجلترا من الإتحاد الأوروبي، حيث خرجت رؤوس الأموال من أسواق الأوراق المالية الأوربية واتجهت مباشرةً إلى سوق الذهب، حيث يري الكثير من أصحاب رؤوس الأموال، إن التجارة في الذهب ليس لها خسارة كبيرة عن نظيرتها في سوق الأوراق المالية في الأسواق الأوروبية.

سعر الذهب في مصر اليوم، يتأثر يوميًا مع سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، فنجد دائمًا زمالة وصداقة بينهم لدرجة كبيرة، حيث نجد طالما سعر الدولار في ارتفاع، يقبله فورًا ارتفاع في سعر الدولار في مصر، لذا إن الدولار هو المتحكم في ارتفاع أسعار الذهب بالرغم من الهبوط العالمي في أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم يسجل 706 جنيه مصري.

سعر عيار 21 اليوم يسجل 618 جنيه مصري.

سعر عيار 18 اليوم يسجل 530 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 4944 جنيه مصري.

سعر الأوقية الذهبية اليوم عالميًا يسجل 21965 جنيه مصري.