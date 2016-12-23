إيفانكا ترامب تدفع الثمن.. هجوم عنيف عليها داخل طائرة بسبب والدها

ذكر موقع TMZ الأمريكي أن طاقم طائرة تابعة لشركة Jet Blue أنزل راكباً من الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك يوم الخميس بعد تهجمه لفظياً على إيفانكا ترامب Ivanka Trump إبنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump.

وذكر تقرير عن الواقعة أن إيفانكا تعرضت لهذا الموقف المحرج عندما كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها.

وفي التفاصيل، صاح الراكب (المحامي Dan Goldstein) بإيفانكا قائلاً: "والدك يدمر بلدنا". ثم تابع: "لم هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة".

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة... في هذا الموقف عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب".

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