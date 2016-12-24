أول مواجهة مباشرة بين رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالى باجتماع طارئ اليوم

كتب وائل ربيعى

دعا الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لعقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للجامعات، على هامش زيارته لجامعة المنوفية، اليوم السبت، مؤكداً أنه تم إبلاغ جميع رؤساء الجامعات لحضور الجلسة بع ما شهدته الجلسة الماضية من خلافات حول قضايا الجامعات، وكذلك مناقشة بعض الموضوعات المهمة. .

وتمثل الجلسة، أول مواجهة مباشرة بين رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بعد قرار المجلس بإلغاء تشكيل لجنة اعتماد المناهج والكليات الجديدة برئاسة الوزير، وكذلك اعتراض المجلس على طريقة تشكيل اللجنة الخاصة بجمع مقترحات المجتمع الجامعى حول اللائحة الطلابية الجديدة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة بعض الموضوعات التى لم تستكمل من الجلسة الماضية بسبب عدم حضوره، وعدة موضوعات على رأسها قانون التعليم العالى الجديد.