سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 24/12/2016 والسوق السوداء مؤشر تصاعدي يظهر مجدداً

سعر الدولار اليوم السبت 24 ديسمبر حافظ علي سعره المتراجع، حيث لم يستمر طويلاً سعر الدولار في صعوده المتتالي منذ بداية الأسبوع، حيث هبط سعر الدولار هبوط مفاجئ للجميع ووصل سعر إلي 19.00، بينما لا يزال علي ذلك السعر اليوم السبت، حيث من الصعب حدوث أرتفاع اليوم في البنوك التي تعمل بمصر، لكن قد تكون للسوق السوداء رأي اخر، خاصة وان يومي الجمعة والسبت تنشط فيهما الأسواق الموازية.

وقد شاهدنا على مدار الاسابيع الماضية تفوق للبنوك الخاصة علي البنوك الحكومية في سعر الدولار اليوم، لكن حدث تراجع امس، وهو ما أقلق الكثير من مدخرى العملة الامريكية الخضراء، لكن هناك توقعات تشير إلي رتفاعه مرة أخرى لمدة شهر ثم انخفاضة، لا نعلم هل تلك التوقعات صحيحة ام لا، سننتظر، انظروا الجدول أسفل لمعرفة سعر الدولار بجميع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 24-12-2016

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.75 19.75

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.99 19.60

بنك مصر إيران للتنمية 18.90 19.60

إتش إس بي سي مصر 19.00 19.50

البنك اﻷهلي اليوناني 18.90 19.50

بنك البركة مصر 18.94 19.49

المصرف المتحد 18.90 19.40

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.80 19.40

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 19.30

بنك التعمير والإسكان. 18.80 19.30

البنك المصري الخليجي 18.75 19.25

بنك بلوم مصر 18.90 19.25

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.75 19.10

كريدي أجريكول مصر 18.75 19.05

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.55 19.00

بنك الإسكندرية 18.90 18.95

بنك قناة السويس 18.65 18.90

بنك القاهرة 18.65 18.85

البنك اﻷهلي المصري 18.65 18.85

بنك مصر 18.65 18.85

البنك التجاري الدولي 18.50 18.75

كعادة كل يوم،تتباين أسعار البنوك وتختلف اختلافات جوهرية بين بعضها البعض، وهذا يظهر جلياً في الجدول أسفل الموضوع، ويبدو ان التنافس الشرس بين البنوك للفوز باكبر حصة من الدولار المتواجد في السوق المصري هو ما يجعل تلك الأرتفاع الغير مبرر برأي الكثيرين.

أنخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري ليصل في أعلى سعر له إلي 19.00، هذا الانخفاض جاء في نهاية معاملات الأسبوع الماضي، ويتوقع العديد من الخبراء أرتفاع سعر الدولار مرة أخري مع بداية التعاملات الأسبوع المقبل.