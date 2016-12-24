5 معلومات عن مباراة الزمالك والشرقية اليوم السبت 24 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يلتقى فريق الزمالك مع الشرقية بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، حيث مازال لدى الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين غير لقاء اليوم ونستعرض 5 معلومات حول مواجهة الفريق الأبيض والشرقية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق الزمالك بقيادة محمد حلمى والشرقية فى السابعة مساء اليوم السبت 24 / 12 / 2016 وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات "أون سبورت" والنيل للرياضة.

مراكز الفريقين فى جدول ترتيب الدورى

يخوض فريق الزمالك مباراة الشرقية محتلا المركز الثالث بالترتيب العام للدورى برصيد 31 نقطة بينما يحتل الشرقية المركز الـ 18 و الأخير برصيد 8 نقاط وتأتى طموحات الزمالك بحصد الـ3 نقاط قبل لقاء القمة أمام النادى الأهلى المقرر له يوم الخميس المقبل والذى سيكون له دور مؤثر فى المنافسة على درع الدورى.

غيابات بالجملة تضرب الزمالك

ويفتقد الزمالك 5 لاعبين من القوام الأساسى فى موقعة اليوم حيث يغيب الرباعى طارق حامد و محمود دونجا و على جبر و محمود حمدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة للغياب عن لقاء اليوم وتجنب الغياب عن مباراة القمة كما سيغيب أيمن حفنى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الإنتاج.

كما هناك غيابات فى الزمالك مستمرة منذ فترة طويلة مثل مصطفى فتحى ومحمد مسعد ومحمد مجدى بجانب أحمد توفيق الذى ابتعد لتواجده فى التجنيد بالأمس بخلاف باسم مرسى الذى لحقت به إصابة مؤخراً.

العائدين لتشكيل الزمالك

ويمنح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة حيث سيتواجد شوقى السعيد فى خط الدفاع و صلاح ريكو فى وسط الملعب كما سيعود محمد إبراهيم للتشكيلة الأساسية لأول مرة فيما زادت فرص أحمد دويدار للمشاركة وكذلك أحمد رفعت .

ويصطدم الزمالك بطموحات الشرقية حيث طالب منير عقيلة المدير الفنى للشرقية لاعبى الفريق ببذل قصارى جهدهم أمام الزمالك فى محاولة لتحسين الصورة واستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج وتزيل ترتيب الدورى مشددا على ضرورة تقديم أداء جيد بغض النظر عن النتيجة .

29 مباراة محلية للزمالك بدون هزيمة

حافظ الزمالك على سجله المحلى الجيد فى النسخة الحالية من بطولة الدورى فالفريق عانى من التعادلات إلا أنه لم يعرف طعم الخسارة فى المباريات المحلية حيث نجح الفريق الأبيض فى اجتياز أخر 29 مباراة محلية سواء فى الدورى الحالى أو الماضى أو النسخة السابقة من كأس مصر.