النصر للتعدين يزاحم طنطا على ضم الجناح الأيسر للأهلي

كتب رامي ناجي -محمد غنيم

دخل نادى النصر للتعدين فى صراع مع نادى طنطا، من أجل الحصول على خدمات عمرو السعداوى الجناح الأيسر لفريق الشباب بالنادى الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لدعم صفوف الفريق فى الدور الثانى من الدورى الممتاز.

وجاء عرض النصر للتعدين عن طريق أسامة عرابى المدير الفنى للنصر للتعدين، والذى يحاول استغلال علاقته الطيبة بمسئولى القلعة الحمراء من أجل إنهاء الأمر على الرغم من الاتفاق اللشفهى، الذى تم بين محمود طاهر رئيس النادى الأهلي وفايز عريبى رئيس طنطا لانتقال الثنائى أحمد رمضان بيكهام وعمرو السعداوى ثنائى الأهلى لطنطا لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.