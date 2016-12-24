"الرياضة" تخاطب وزارة المالية لاستكمال 4 مشروعات استثمارية الكبرى

كتب رامى ناجى

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى وزارة المالية والاستثمار، لمساهمة الوزارة فى الميزانية التى وضعتها لتنفيذ 4 مشروعات استثمارية كبرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف مما أدى الى ارتفاع أسعار الخامات التى تجاوزت الميزانية الموضوعة للمشروعات.

ورصدت وزارة الشباب والرياضة 350 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى 4 محافظات هى الإسماعيلية والمنيا وبورسعيد وقنا.

وتتضمن المشروعات استكمال المنشآت الرياضية والاجتماعية وكل المرافق الخاصة بإنشاء النادى الإسماعيلى بمنطقة النخيل بمحافظة الإسماعيلية وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 100 مليون جنيه، وينتظر افتتاحه مع أعياد أكتوبر هذا العام، والبدء فى إنشاء استاد المنيا الرياضى وتطوير المنطقة الرياضية المحيطة به بتكلفة تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه ليضاف بذلك إلى المنشآت الرياضية الكبرى الجاهزة لاستضافة مختلف الأحداث والمنافسات الرياضية خاصة فى محافظات الصعيد.

وتتضمن خطة الوزارة تطوير الصالة المغطاة وحمام السباحة بالمجمع الرياضى بمحافظة بورسعيد واستكمال ملاعب كرة القدم والهوكى والمنطقة الاجتماعية بتكلفة تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه.

وبدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع التطوير الشامل وبتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه لمركز شباب مدينة قنا والذى يتضمن إحلال وتجديد مجمع حمامات السباحة بالمركز وتطوير واستكمال كل منشآت ومرافق المركز ليصبح صرحا شبابيا ورياضيا بمحافظة قنا ضمن خطة الوزارة فى تطوير المنشآت الشبابية بمحافظات الجنوب.