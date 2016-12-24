ضبط عاطلين هاربين من 16 حكما قضائيا بحوزتهم أقراص مخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط عاطلين هاربين من 16 حكم قضائى وبحوزتهم اقراص مخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد سليمان، رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط كل من "محمد فازع محمود 35 عاما"، مطلوب ضبطه فى 13 حكما قضائيا بدائرة مركز السادات بالاضافة إلى حكمين بدائرة مركز منوف تزوير عملة ومخدرات، كما ضبط بحوزته فرد خرطوش، و 200 قرص مخدر.

وتم ضبط "محمد محمد موسى 23 عاما عاطل"، بحوزته 100 مخدر، ومطلوب في حكم قضائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.