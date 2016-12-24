سحب كراسات الشروط لـ 890 قطعة أرض صناعية بالعاشر الخميس المقبل

كتبت - منال العيسوى

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه سيتم طرح 890 قطعة أرض صناعية بمساحة 5 ملايين متر مربع بالعاشر، وسحب كراسات الشروط من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس اعتبارا من يوم الخميس 29 ديسمبر وحتى الأحد 29 يناير 2017.

وأوضح عادل النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأراضى التى سيتم طرحها سيخصص للأنشطة "الغذائية والهندسية والإلكترونيات والغزل والنسيج والكيماويات والدوائية والتعدينية والمعدنية" بمساحات تتراوح من 700 متر وحتى 164000 متر مربع طبقا للمخطط العام.

جدير بالذكر أن الاشتراطات والإجراءات للتقدم للحصول على الأراضى تتضمن تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الخاصة بوزارة الصناعة ويتم تقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات بمقر الهيئة بدءا من يوم 5 فبراير حتى 5 مارس 2017 ودفع تأمين ابتدائى قدره 100 ألف جنيه أو بشيك مقبول الدفع يتم استكماله كدفعة حقيقية من سعر الأرض فى حال تخصيصها.