القضاء الإداري يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية؛ جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وأكد أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم.

وأوضح الشيخ الغنام أن المجلس قرر تشكيل عدد من دوائر المحاكم، وندب عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة، كما تمت تسمية عدد من مساعدي رؤساء المحاكم حيث تمت تسمية كل من: الشيخ عبد اللطيف بن غيهب الغيهب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والشيخ تركي بن عبدالعزيز الفقيه مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض، والشيخ فراج بن محمد الدوسري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري، والشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري, والشيخ فارس بن أحمد الشهري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام، والشيخ فهد بن عبدالرحمن الحمام مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام للقضاء التجاري.

وأضاف أمين عام مجلس القضاء الإداري؛ أن المجلس قرر تعيين عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، كما استعرض بعد ذلك كافة الأعمال المجدولة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.