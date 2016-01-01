برنامج إعانات الأسر «حساب المواطن» يواجه الآثار الاقتصادية الناجمة عن تعديلات رفع أسعار الوقود

أوضحت وزارة المالية، تفاصيل جديدة عن برنامج «حساب المواطن» لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.

وجاء في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، أن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المرحلة الأولى في 2016 تسبب في ارتفاع مبدئي في الأسعار في بداية العام، إلا أن الأسعار لم تواصل الارتفاع نتيجة لانخفاض أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية.

من المتوقع أن توثر الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة 2017-2020 بشكل مباشر وغير مباشر على الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، وإحدى هذه الإصلاحات هي التعديلات الجديدة في أسعار منتجات الطاقة والمياه، التي ستسبب تغيراً جذرياً في تكاليف منتجات الطاقة لدى الأسر وتكلفة المعيشة بشكل عام مقارنة بغيرها من السلع والخدمات الضرورية في سلة المنتجات الاستهلاكية.

ولإدراك الحكومة أهمية دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من تحمل أعباء الإصلاحات، فقد قامت بوضع برنامج وطني لدعم الأسر باسم «برنامج حساب المواطن»

أهداف برنامج حساب المواطن

هناك ثلاثة أهداف رئيسية لهذا البرنامج تتمثل في تخفيف وطاة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود، إن بعض الإصلاحات المقرة «كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة» ستحدث أثراً مباشراً على تكلفة المعيشة «مثال: زيادة فواتير الكهرباء.. إلخ» إضافة إلى ذلك، ستحدث هذه الإصلاحات أثراً غير مباشر، فعلى سبيل المثال ستتسبب الزيادة في أسعار الوقود في رفع تكاليف نقل المواد الغذائية كالخضروات واللحوم وغيرها مما سيتسبب في زيادة أسعار بيع هذه المنتجات.

ومن الأهداف تطوير نظام شامل يمكن من خلال رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، حيث سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.

كذلك تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، ستغطي البدلات الاستهلاك الرشيد للأسر ذات الدخل المنخفض بالكامل، أما بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، والتي تستهلك معدلات تفوق مستويات الاستهلاك الرشيد، فسيتفاقم الأثر عليهم بسبب تعديل الأسعار ما لم يتم ترشيد استهلاكهم.

إضافة جميع مستفيدي برنامج معاشات الضمان تلقائياً إلى البرنامج

تعريف الاستهلاك الرشيد

تعريف الاستهلاك الرشيد هو معدل استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض حيث يبلغ معدل الاستهلاك الشهري لأسرة من 6 أفرد 398 لتر بنزين إذا كان لديهم سيارتين و2594 كيلو واط في الساعة من الكهرباء.

المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن

سعياً للوصول إلى أفضل مستويات الشمولية في تقديم التعويض للأسر السعودية، قمنا بالنظر في تجارب دولية أخرى ناجحة لإطلاق وتنفيذ برامج وطنية مماثلة وتم الأخذ بعدة مبادى توجيهية، منها:

يكون البدل نقداً ويصرف بشكل مباشر للأسر السعودية، وهذا أفضل أسلوب لصرف البدل وفقاً للتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، حيث تمكن البدلات النقدية من توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة المستهدفة، كما أنها تمنح الأسر حرية التصرف في مبلغ البدل، سواءً بالإنفاق أو الادخار.

البدء بصرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر السعودية المستحقة للبدل للتخطيط والاستعداد للتغيير، وضمان راحتهم واستقرارهم.

ينبغي أن لا يحفز البدل زيادة الاستهلاك أو الاعتمادية، حيث تمت دراسة احتياجات الاستهلاك وسلوكيات الانفاق المحلية للتأكد من دقة الفرضيات التي تم تحديد مقدار البدل بناءً عليها.

يكون مبلغ التعويض عادلاً لكل فئة من فئات المجتمع، ومتغيراً حسب حجم الأسرة وتكوينها، حيث تمت دراسة قواعد البيانات المحلية المختلفة للأسرة السعودية، من أجل التعرف بشكل أعمق على صفات الأسرة المختلفة وحالاتها، «على سبيل المثال حجم الأسرة، ومكوناتها، وحالتها الاجتماعية والمادية.. الخ»، لضمان تغطية كافة الفئات المستحقة للبدل.

يستهدف تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه

من يستحق البدل

تم اختيار الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البدل، نظراً لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع السعودي وبناءً عليه سيكون رب كل أسرة هو المستفيد الأساسي الذي يستلم مبلغ البدل.

وتمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من البدل، بالإضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وتؤهل تلقائياً للبدل كافة الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات الضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.

تحديد قيمة البدل

يتم احتساب قيمة البدل بناءً على الأثر المباشر وغير المباشر لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وبناءً على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، كما يستند صرف البدل للأسر على مبدأ العدالة، لذا فإن قيمة البدل غير ثابتة، حيث سيتم مراجعة قيمة البدل بشكل دوري لتعكس التغييرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر.

ما الذي يحدد مقدار استحقاق قيمة البدل؟

سيتم تحديد قيمة البدل الأساسي حسب حجم الأسرة، وكلما زاد حجم الأسرة، زادت قيمة البدل وستقوم الحكومة بتحديد زيادة تكاليف الاستهلاك الرشيد من منتجات الطاقة والسلع الضرورية للفرد الواحد من الأسر المستحقة، وسوف تتناقص قيمة البدل كلما ارتفعت وتحسنت حالة الأسرة المادية.

تحديد الاستحقاق

وفقاً لدخل الأسرة

نظراً لأن أحد أهم أهداف البرنامج هو إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة من الأسر السعودية، فسيتم صرف البدل لذوي الدخل المنخفض والمحدود بالكامل مقابل الإصلاحات التي تم إجراؤها.

وستتناقص قيمة البدل كلما ارتفعت الحالة المادية للأسرة، فيتم صرف البدل للأسر السعودية متوسطة الدخل جزئياً فقط، ولن يتم تغطية الأسر ذات الدخل المرتفع.

البدء بصرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن

توضيح لقيمة البدل

على فئات الدخل المختلفة

تم دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه إلى خمس شرائح متساوية «أخماس» من ناحية عدد السكان، وتمت دراسة متوسط الدخل الشهري للأسر السعودية المكونة من ستة أفراد وتقدير العبء الإضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة وبتطبيق معايير الاستحقاق «عدد أفراد الأسرة، والحالة المادية للأسرة» ثم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الأسرة بعد الاستفادة من البدل.

التكاليف التقديرية لبرنامج

حساب المواطن

سيتم الإنفاق بسخاء لضمان تغطية الأسرة السعودية المؤهلة بشكل مناسب، يتوقع زيادة قيمة البدلات السنوية للأسر خلال الفترة 2017 -2020 نتيجة زيادة الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية، ويتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات للبرنامج بحلول عام 2020 مابين 60 إلى 70 مليار ريال سعودي.

خارطة الطريق لتنفيذ

برنامج حساب المواطن

سيتم فتح بوابة التسجيل لجميع الأسر السعودية في الأول من فبراير 2017 وسيتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقائياً، وسيتم البدء بتحليل الأهلية والاستحقاق لكافة المسجلين في منتصف شهر فبراير 2017، وسيتم الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمسجلين، وسوف يتم صرف البدل لجميع المستفيدين المؤهلين عن طريق حوالات مصرفية قبل تطبيق الأسعار الجديدة.

إجمالي الـــبــــدلات للبرنامج بحلول 2020 بين 60 - 70 مليار ريال

الرؤية المستقبلية

لبرنامج حساب المواطن

يمثل بدل الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن ليكون برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعلانات الحكومية من خلال بوابة واحدة.

وستوفر البوابة نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المصروفات الحكومية عبر توحيد الاستثمار في الأصول والأنظمة المتعددة.