رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: زيادة حركة الصادرات بعد قرار تعويم الجنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنهم رصدوا الفرق فى حركة الصادرات عقب تعويم الجنيه، وثبت وجود زيادة فى حركة الصادرات، مشيرًا إلى أن متابعة حركة الصادرات تحتاج معدلاً ووقتًا زمنيًا منذ بدء القرار وتتم متابعته، ولكن الظهور غير سريع خاصة فى النقل البحرى، متابعًا: "ولكن شعرنا بحركة فى الصادرات ونتابعه عن قرب، فيما نحتاج فترة زمنية كافية لحساب المعدلات النهائية والإحصائية".

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، "لدى ميناء الإسكندرية الكثير من المقومات التى تضعه على الخريطة التنافسية حيث يتسم بموقع جغرافى متميز فى ملتقى القارات الخمس ويتحكم فى حركة التجارة العالمية من جميع الجهات، والميناء تاريخيًا هو أهم موانئ مصر وأكثرها قدرة على جذب التجارة والنقل البحرى ويختص بأكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية ويمتلك الميناء الاسم التجارى الدولى، ويتمتع بممر ملاحى متميز ومسارات سكك الحديدية ووصلة النقل النهرى وطرق برية ويتمتع بظهير صناعى قوى خاصة فى الصناعات البترولية والكيميائية وصناعات التخزين".

وتابع: "الموانئ لم تأخذ حقها فى مصر جيدًا والتى لابد أن تكون كأحد مصادر الدخل القومى فى مصر مثل قناة السويس والسياحة وغيرها من المصادر الهامة، وهى تحتاج إلى استثمار جيد وتكلفة عالية لتطوير الارصفة والخدمات، وبالتالى الخدمات التى سنتفق عليها ستعود أضعافًا على الاقتصاد المصرى، وأملى أن تكون الموانئ المصرية أحد مصادر الدخل القومى فى مصر".

واستطرد: "ميناء الإسكندرية حقق إيرادات مرتفعة وصلت إلى مليار و700 ألف جنيه خلال العام الحالى، والتى كانت تبلغ العام الماضى مليارًا و200 ألف جنيه، وهى نسبة مرتفعة ولكننا نطمح فى تخطى الـمليارين خلال العام المقبل، وذلك من خلال الاستثمارات وتحسين الجودة".