إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب مكروباص على طريق رأس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص رقم 247 رحلات الأقصر على بعد 40 كيلو باتجاه طور سيناء. وكان اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر بالحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من منى جمال جاد المولى، 28 سنة، قنا، بجروح بالوجه وكسر بالفخذ، وعبد الناصر طاهر، 48 سنة، قنا، جرح بالرأس بطول 3 سم، وحسن محمد عبيد، 25 سنة، قنا، اشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر، ومحمود محمد محمود حسن، 25 سنة، قنا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد رمضان أحمد، 28 سنة، قنا، كدمات بالظهر، وعبد البارى عبد الباسط، 36 سنة، قنا، كدمة شديد بالظهر، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس سدر تحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سعودى نائب مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وتم إخطارا النيابة التى تولت التحقيق.