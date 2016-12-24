التعليم لـ"المديريات": إعلان نتائج امتحانات الترم الأول كما هى دون تعديل

كتب محمود طه حسين

خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات بضرورة الاستعداد لامتحانات نصف العام، والتى تبدأ يناير المقبل.

وطالبت الوزارة من المديريات، وضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بكل المحافظات، لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت الوزارة، على ضرورة عقد امتحانات صفوف النقل من الأول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، بشكل متوازٍ مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية، وحسب نظام اليوم الدراسى بالمدرسة، سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل.

وأكدت الوزارة، فى خطاب رسمى من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، تكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة نظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان، والتنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء ومدراء المدارس، لوضع حلول للمشكلات التى قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكدت الخطاب، ضرورة تحقيق معايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج، ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أى نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج كما هى حتى ولو كانت منخفضة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسى الثانى، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معًا .