مقتل 3 أشقاء بجنوب أفريقيا أثناء محاولتهم اغتصاب تمساح: «محاولة للعلاج من الضعف الجنسي»

قتل ثلاثة أشقاء من جنوب أفريقيا أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح.

وذكر موقع News ZW أن الأشقاء كانوا يعانون من العجز الجنسي، واقترح عليهم المشعوذ في منطقتهم “طريقة علاج تقليدية”.

واستطاع الأخوة الإمساك بالتمساح ولكن في نفس اللحظة هاجمتهم عدة تماسيح أخرى.

وقال والدا الضحايا إن العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها “موفي”. وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح، حسبما جاء في موقع sputniknews.

وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب، لقد هاجمت التماسيح الأخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم.

ولم يلوم الوالدان المشعوذ على الذي حدث، فقالا: “نحن نصدق في أن “موفي” تساعد، لقد كان هناك العديد من الحالات التي ساعدت فيها. بما أن التميمة لم تعمل كما يجب، فإن هذا أمرا كان يجب أن يحدث”.

وحذرت سلطات جنوب أفريقيا المواطنين من طرق العلاج التقليدية.