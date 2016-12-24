حظك اليوم برج الحوت السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم السبت 24 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، إذ أكدوا أن هناك عددا كبيرا من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى.
تتحسن مهارتك وتكون الأفضل اليوم ، حظك سوف تحصل على مزيد من الفرص فى العمل ولكن احذر قد تكون هناك عواقب يجب الحذر منها، لكنك قادر أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة بالتعامل بالحكمة .
أكد علماء الفلك أن هناك عددا كبيرا من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى خلال هذه الفترة، تتعرض لاضطربات فى الحب، لايمكنك المكابرة وعدم مصارحة الحبيب بشعورك تجاهه.
استمرار حالة التوتر فى عملك قد يؤثر على صحتك ولذلك ينصح علماء الفلك بتحسين حالتك المزاجية بالسفر أو تناول وجبة العشاء مع أحد أصدقاءك المقربين.
سوف تكون قادرا على إقناع الآخرين فى مشاريعك الجديدة ، عليك استغلال هذه الطاقة فى شتى المجالات وجعلها أكثر ثباتا.
التعليقات