برج الدلو حظك اليوم السبت 24/12/2016..اليوم هو موعد القرارات الحاسمة

قلب متأجج وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يميلون إلى التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

إن كنت من المهتمين بأفكار المضاربة واليانصيب فاليوم من الأيام المناسبة لتدخل فى مشروعات جديدة فى هذه المجالات، واستفد من خبراتك السابقة وحاول أن تأخذ خطوات محسوبة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

الالتزامات المادية من شأنها التأثير على حالتك النفسية، لكن لا تجعل هذه الأشياء تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، والحصول على جلسة رومانسية ستغير من حالتك المزاجية كثيراً

على الصعيد الصحى..

تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الابتدائية لإبقاء الأمور على هذا النحو، دون أى مستجدات.

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يكون اليوم هو وقت القرارات الحاسمة، لعدد من الموضوعات المؤجلة من الفترة الماضية، وقد تقبل على اتخاذ قرار يبدو صعباً فى البداية لكنه سيعود عليك بالنفع.