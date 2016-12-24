مباحث تموين الإسماعيلية تضبط طن دواجن مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بطن دواجن مذبوحة غير مدون عليها أى علامات أو بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام أحد الأشخاص بتوزيع كمية من الدواجن المذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى على التجار والمحال التجارية بالإسماعيلية .

وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات وأضافت بقيام المتحرى عنه باستخدام سيارة نقل لتوزيع تلك الكميات .

وتم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتحرى عنه "حسن .م .م" 44 سنة تاجر دواجن وصاحب مجزر مقيم الكيلو 7 دائرة قسم ثان الإسماعيلية وذلك حال قيادته للسيارة رقم (ط ص ج 1578) نقل الإسماعيلية بداخله ما يقرب من طن دواجن مذبوحة وبدون علامات أو بيانات وبعرض الدواجن على الطب البطرى أفاد بانها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وتم التحفظ على المتهم والسيارة المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7074 جنح مركز الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.