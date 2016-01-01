35 حركة في لغة الجسد تكشف لك الكثير عن الآخرين : وضع اليدين في الجيب "انسحاب"

سمر العشري

تعبر الحركات التي يؤديها الأشخاص بأجسامهم عن أشياء هامة، وترسل رسائل معينة للآخرين، فلغة الجسد يمكن من خلالها تفسير سلوك الشخص، كما أن معرفتها تمثل مهارة هامة، فالبعض يستطيع فعل ذلك، والانتباه إليه، والبعض الآخر لا يهتم كثيرًا بتلك الإشارات، ولا يعرف أنها قد تدينه أو تدل على شيء يخفيه .

وقد رصد ماكس إيجرت مؤلف كتاب «لغة الجسد العبقرية»، 75 إشارة يعطيها الأشخاص بأجسامهم، والتي قد تساعدك كثيرًا في فهم الأشخاص الذين تتحدث إليهم، وقد رصد موقع «برايت سايد» 35 إشارة هامة في تفسير لغة الجسد، تساعدك في فهم تصرفات الآخرين .

35. حركة تفاحة آدم: تنبيه، أو كذب.

34. لمس الحقيبة أو الإكسسوارات أو لياقة القميص: عدم الأمان.

33. وضع ذراع أعلى الصدر ولمس الكتف الآخر: عدم الأمان.

32. فتح الذراعين أو الكفين: الانفتاح والصدق.

31. شبك الذراعين أعلى الصدر: رفض شيء أو شخص، أو التعبير عن مشاعر سلبية.

30. حمل ذراع بالأخرى: عدم الأمان.

29. حمل حقيبة أو كوب كحاجز بينك وبين الآخر: عدم الأمان.

28. انحناء الظهر: الرغبة في حماية نفسك.

27. ومض العينين كثيرًا: إنذار.

26. النفس العميق: الاسترخاء أو الاتفاق.

25. فرك الذقن: التفكير في قرار، أو تقييم الأمر.

24. الابتسامة المحدودة: التحية، الموافقة، أو محاولة التقرب لشخص ما.

23. فرك العينين: الارتباك أو الإرهاق.

22. النظرات الحادة: الضجر أو التفكير.

21. لمس الوجه (الفم، أو العينين، أو الأذنين، أو الرقبة): محاولة إخفاء الحقيقة أو العصبية.

20. وضع الإصبع أو ذراع النظارة في الفم: التقييم، أو انتظار التأكيد.

19. الاتجاه الذي تشير إليه القدمان: إذا كانت تجاه الباب فهذا يدل على الرغبة في المغادرة، وإذا كانت تجاه شخص ما، فهذا يعني الانجذاب لذلك الشخص.

18. الدق بالقدم على الأرض: الضجر.

17. وضع اليد على الشخص الذي تتحدث معه: التودد والتقرب.

16. هندمة ملابس الشخص الذي تتحدث إليه: إظهار الاهتمام بالشخص.

15. تحريك الكفين: العدوان.

14. وضع الذراع خلف الظهر: الثقة التامة أو الإحباط.

13. وضع اليد على الرأس: تقييم.

12. لمس الرقبة من الخلف: الشعور بالتهديد أو الغضب.

11. سند الذقن على كف اليد، أو وضع الرسغ على الطاولة: إذا قامت المرأة بذلك، فهي تود جذب انتباه الرجال الموجودين.

10. قبض اليدين بشدة: الإحباط.

9. وضع اليدين في الجيب: محاولة للظهور بمظهر الواثق في نفسه، أو محاولة إقناع شخص ما، أو دليل على الانسحاب.

8. فرد الذراعين ولمس الركبة: محاولة فرض السلطة أو السيطرة أو الخضوع.

7. فرك الكفين: الاستعداد للنجاح.

6. تشابك إصبع اليدين: الثقة، أو الاسترخاء، أو الاعتماد على الذات.

5. الاستناد للأمام على الذراعين: التعبير عن السيطرة.

4. لمس الرسغ عند المصافحة: محاولة إظهار الصداقة القوية.

3. فرد الذراعين والكفين للأسفل: محاولة الضغط على الشخص الذي تتحدث إليه.

2. لمس كتف الشخص الذي تصافحه: إظهار الود والحميمية.

1. وضع اليد الأخرى أعلى يد الشخص الذي تصافحه: محاولة إظهار السلطة أو السيطرة.