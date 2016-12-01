بالصور.. استخراج قلم رصاص من مخ طفل بمستشفى قصر العينى

نجح أطباء بمستشفى قصر العينى، فى استخراج قلم رصاص من رأس طفل أمس الخميس، كان قد دخل عن طريق عينه، وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وقال الدكتور محمد حسين، مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب قصر العينى :”وصلت حالة لطفل بالغ من العمر ثلاث سنوات فاقدًا للوعى، فى حالة تشنج عصبى ، وبسؤال الأهل لم يعرفوا ما السبب وراء ذلك “.

وتابع الدكتور محمد حسين: “فوجئنا بعد إجراء الأشعة اللازمة على مخ الطفل، بوجود جسم غريب بالمخ بطول 15 سم، دخل عن طريق العين بدون وجود فتحة دخول واضحة”.

وأشار إلى أنه تم إدخال الطفل للعمليات فى قسم حوادث جراحة المخ والأعصاب بقصر العينى، وكان الفريق الجراحى مكون من الدكتور محمد فتحى عادل مدرس جراحة المخ والأعصاب، ومساعده الدكتور طاهر محمد محمد على طبيب مقيم جراحة الأعصاب، والدكتور كريم بكر، مدرس الرمد وإصابات العين.

واضاف، أنه تم استئصال ذلك الجسم الغريب من خلال عمل فتحة صغيرة بجانب العين، واتضح بعد إزالته أن الجسم، كان عبارة عن قلم رصاص طوله حوالى 15سم ومازال الطفل يتلقى العلاج بالرعاية المركزة”.