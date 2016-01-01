5 معلومات تجبرك على حذف "واتس آب" الأخضر وتنزيل الأزرق : يتغلب على الكثير من العيوب

سمر العشري

واجه معظم مستخدمي تطبيق واتس آب الأخضر بعض العقبات أثناء استعماله؛ لعدم احتوائه على الكثير من الخصائص التي تسهل عمليات التراسل .

لذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنهم مواقع محلية، طريقة التغلب على هذه المتاعب، بشرح مميزات واتس آب بلس، أو ما يعرف بالواتس الأزرق- وقد يعرف أيضا بالنسخة المعدلة- والفروق بينه وبين الواتس آب الرسمي، حسبما جاء في موقع sputniknews ، وهي :