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  4. 5 معلومات تجبرك على حذف "واتس آب" الأخضر وتنزيل الأزرق : يتغلب على الكثير من العيوب

5 معلومات تجبرك على حذف "واتس آب" الأخضر وتنزيل الأزرق : يتغلب على الكثير من العيوب

23 ديسمبر samar علوم و تكنولوجيا 0 10,935
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عيون

سمر العشري

واجه معظم مستخدمي تطبيق واتس آب الأخضر بعض العقبات أثناء استعماله؛ لعدم احتوائه على الكثير من الخصائص التي تسهل عمليات التراسل .

لذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنهم مواقع محلية، طريقة التغلب على هذه المتاعب، بشرح مميزات واتس آب بلس، أو ما يعرف بالواتس الأزرق- وقد يعرف أيضا بالنسخة المعدلة- والفروق بينه وبين الواتس آب الرسمي، حسبما جاء في موقع sputniknews ، وهي :

  1. في واتس آب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة .
  2. لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتس آب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق .
  3. في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميجابايت .
  4. تستطيع في واتس آب الأزرق تغيير "الثيم" أو الـ"استايل" الخاص بالواجهة .
  5. النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتس آب الرسمي .

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