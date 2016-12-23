أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 23/12/2016.. احتجاج ضد الداخلية

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يبدأ استعداداته بداية من غد السبت لمواجهة الزمالك فى الدورى العام.

يتجه الجهاز الفنى للأهلى لاستبعاد صبرى رحيل من القائمة الأفريقية والمزمع إرسالها للاتحاد الأفريقى الكاف يوم 30 ديسمبر الجارى، ويدرس الجهاز الفنى الأحمر الاكتفاء بقيد الثنائى التونسى على معلول وحسين السيد، والذى يشارك فى الفترة الأخيرة بشكل منتظم، على أن يتم استبعاد رحيل بعد تراجع مستواه بشدة فى الفترة الأخيرة.

يزاحم نادى أولمبياكوس اليونانى، إدارة الأهلى على ضم الدولى الجنوب أفريقى كيجان دوللى صانع ألعاب صن داونز بطل النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد إرسال الإدارة الحمراء خطابًا رسميًا تستعلم فيه عن مطالب النادى الجنوب أفريقى الخاصة بالاستغناء عن دوللى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتأتى رغبة الأهلى فى اللاعب الجنوب أفريقى صاحب الـ23 عامًا بعدما أبدى حسام البدرى قناعته التامة به وطلب التعاقد معه إلا أن مغالاة ناديه المادية تعرقل المفاوضات وتُقرب اللاعب من أولمبياكوس اليونانى.

يزور وفد من فريق مصر المقاصة، النادى الأهلي يوم 30 ديسمبر الحالى من أجل الحصول على توقيع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأحمر ولمدة 6 أشهر.

طالب نادي الوحدة السعودي نظيره الأهلي بالرد رسمياً على العرض الذى سبق وقدمه لضم ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة خلال انتقالات يناير الشتوية المُقبل على سبيل الإعارة لمدة 6أشهر.

تقدم مسئولو قطاع الناشئين بالنادى الأهلى برئاسة محمود صالح، بمذكرة احتجاج لمنطقة القاهرة لكرة القدم ضد نادى الداخلية مطالبا باحتساب نتيجة المباراة التى جمعت فريق الأهلى مواليد 2003 بنظيره الداخلية لصالح الأحمر.