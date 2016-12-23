حسن شحاتة ينتقد طريقة كوبر: "قديمة وانتهت من زمان لكنه بيكسب"

كتب أحمد طارق

انتقد حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، الطريقة التى يعتمد عليها الأرجنتينى هيكتور كوبر حالياً فى قيادة الفراعنة، مؤكداً أن الخواجة يعتمد على "اللاعب الأوحد" وهو محمد صلاح المحترف بصفوف فريق روما الإيطالى.

وأوضح شحاتة أن تلك الطريقة انتهت منذ زمن بعيد ولم يعد يطبقها أى مدرب بالعالم، مضيفاً: "طريقة كوبر فى قيادة الفراعنة غير مقنعة للجمهور ولا يوجد أحد فى مصر مرتاح من استراتيجية كوبر، لكنه بيكسب وأنا مبدئى اللى تكسب بيه ألعب بيه.. علشان ميبقاش بنتقد الراجل".

وعن مجموعة مصر فى أمم أفريقيا، قال "المعلم" خلال تصريحات تليفزيونية للإعلامية منى الشاذلى: "مجموعة صعبة جداً لوجود غانا وأوغندا ومالى بالمجموعة، ويجب التركيز وعدم التهاون، لأن حظوظ المنتخب فى الفوز ستكون كبيرة بشرط أن يخلص الجميع فى انتمائه لمصر لحاجتنا لتلك الفرحة التى ستتحقق فى يناير المقبل بإذن الله".