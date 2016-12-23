أخبار نادى الزمالك اليوم 23 / 12 / 2016.. غياب باسم مرسى أمام الشرقية

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 23 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها منها تأكد غياب باسم مرسى مهاجم الفريق عن مواجهة الشرقية المقرر لها غداً السبت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

الزمالك: باسم مرسى يحتاج يومين "راحة" والثالث سيكون فى الملعب

أنهى نادى الزمالك تشخيص حالة باسم مرسى مهاجم الفريق بعد تعرضه لإصابة أدت إلى ارتباك المشهد بين جاهزيته لمواجهة الشرقية وفرص لحاقه بالقمة أمام الأهلي، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الـ17 بالدورى. وقال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "باسم مرسى يعانى من شد فى العضلة الضامة من النوع الخفيف، حيث يحتاج فقط إلى يومين راحة والثالث سيكون فى الملعب". "الكريسماس" وراء تأجيل إمكانية إجراء على فتحى جراحة فى ألمانيا خضع على فتحى الظهير الأيسر لنادى الزمالك، لجلسة علاج فى ألمانيا لمدة أربع ساعات اليوم الجمعة، على جهاز جديد تحت إشراف الخبير الألمانى هيركل، للتخلص من آلام الوتر الردفى بالركبة.

كشف الطبيب الألمانى لظهر أيسر نادى الزمالك أن الجهاز الذى يخضع للعلاج من خلاله لا يوجد منه سوى فى ألمانيا وسويسرا، وأنه فى حالة عدم زوال الألم سيخضع لجراحة إلا أنه يرفض ذلك فى الوقت الحالى، مطالباً اللاعب بإتمام خطوات العلاج لنهايتها على مدار الـ5 أيام المقبلة قائلاً للاعب: "سأحدد كل شىء بعد إجازة الثلاثة أيام الخاصة بالكريسماس".

باسم مرسى يلحق بالقمة رغم الإصابة

بدأ باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك، فى تنفيذ برنامج علاجى على هامش معسكر مواجهة الشرقية، المقرر لها غداً السبت، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

يأتى برنامج مهاجم نادى الزمالك تمهيداً لمشاركة فى مواجهة الأهلي، يوم الخميس المقبل، فى قمة الدور الأول من منافسات الدورى، التى ستقام على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات البطولة.

ضم الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق إلى قائمة مواجهة الشرقية، المقرر لها غداً السبت، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بالدورى، إلا أن مصدر بالفريق قد أكد أن شيكابالا يعانى من إصابة قد تهدد مشاركته فى لقاء الغد.