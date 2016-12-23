عبد الحكيم عبد الناصر: مصر انتصرت على أمريكا والإخوان والأتراك

بورسعيد – محمد عزام

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اليوم الجمعة، إن المقاومة الشعبية بالمدنية الباسلة واجهت عدوان دولتين عظمتين بالإضافة إلى الكيان الصهيوني وانتصرت عليه في 1956، كما واجهت مصر عدوان ثلاثي في 2012 مكون من أمريكا وتركيا والإخوان، وانتصرت عليه في يونيو 2013.

وأضاف "عبدالحكيم"، خلال إحتفالية مكتبة مصر العامة بعيد بورسعيد القومي وجلاء العدوان الثلاثي عن مصر، أنه يشعر بالفخر عندما يقف بجوار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد .

وأكد نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن شعب بورسعيد كان نقطة التحول في تاريخ البشرية؛ فإرادته ألهمت كل ثورات العالم أنه عندما توجد ريادة تُعبِر عن إرادة الشعب تستطيع تحقيق ما ترجوه وإن كان صعباً .

يذكر أنه كانت قد إنطلقت فعاليات الندوة التي نظمتها مكتبة مصر العامة بحضور المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الاسكندرية، وأيمن منصور، مدير ادارة المشروعات بمكتبة الإسكندرية.