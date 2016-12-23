خالد القماش مستغرباً : لماذا لا يتم توجيه قرعة الكأس للإسماعيلى !

كتب احمد سمير

أبدى خالد القماش المدير الفنى لفاركو، استغرابه من القرعة الموجهة لكأس مصر، ووضع كل من الأهلى والزمالك فى مسار مختلف حتى المباراة النهائية ، وتساءل لماذا لا يتم توجيه القرعة أيضاً للإسماعيلى !

وتابع القماش فى تصريحاته عبر قناة " اون سبورت " ، بعد لقاء فريقه أمام وادى دجلة فى كأس مصر ، والتى انتهت بخسارة ناديه بثلاثية نظيفة ، أن توجيه القرعة تسبب فى خروج أندية القسم الثانى الـ14 من المسابقة ، مشدداً فى نفس الوقت على احترامه لمجلس ادارة اتحاد الكورة صاحب القرار .

وأعرب القماش عن رضاه على مستوى فريقه بالرغم من الهزيمة ، قائلاً أن خبرات دجلة حسمت المباراة خاصة فى انهاء الهجمات .

وأكد القماش أن الاهم لفريقه الان التركيز على المباراة القادمة فى دورى القسم الثانى أمام المنصورة ، لأن الفوز بها معناه صعود فريقه للمركز الثالث فى مجموعته .