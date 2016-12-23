القبض على اثنين من متهمى "مذبحة الزيدية" بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من المتهمين بارتكاب مذبحة قرية الزيدية بأوسيم، التى راح ضحيتها 4 أشخاص، نتيجة إطلاق الرصاص بسبب خصومة ثأرية بين عائلتى الزيدى ورابح.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على اثنين من المتهمين، بإحدى محافظات الصعيد، اللذين هربا للاختباء بها، عقب ارتكابهما الجريمة، بالاشتراك مع آخرين، وتم ترحيلهما لمركز شرطة أوسيم.

كان الرائد أمثل حراحش رئيس مباحث أوسيم، تمكن من ضبط 4 متهمين من المتورطين فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.