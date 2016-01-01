بالفيديو : أصوات في السماء بالإسكندرية والأرصاد توضح السبب

سمر العشري

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سبب الأصوات الصادرة من السماء بمحافظة الإسكندرية قائلا : " رعد شديد ليلا بالسماء نتيجة انخفاض درجات الحرارة " .

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لـه أن هذه الأصوات ستستمر خلال الأسبوع المقبل نتيجة انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية مما يؤدي إلى صدور أصوات عالية يسمعها قاطنو الإسكندرية .

وأوضح "عبد العال " أنه لا يوجد أي أضرار على سكان الأرض من هذه الأصوات فهى علميا تحدث بين طبقات الجو العليا في السماء .

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقاطع فيديوهات بمحافظة الإسكندرية توضح سماع أصوات ناجمة من السماء بصوت عالٍ مخيف مما أثار رعب البعض متسائلين عن أسباب هذه الأصوات .