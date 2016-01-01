بالفيديو : لحظة القبض علي خاطف الطائرة الليبية

سمر العشري

فيديو للطائرة الليبية التابعة للخطوط الأفريقية المختطفة فى إحدى مطارات مالطا .

كانت السلطات الأمنية فى مالطا أعلنت هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير معروفة .

كما أعلن رئيس وزراء مالطا على تويتر، اليوم الجمعة، أنه علم بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا .

وذكرت وسائل إعلام بمالطا أن الطائرة من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا فى رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة وعلى متنها 118 شخصا .