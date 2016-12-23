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بالصور.. جمارك المطار تضبط يمنى حاول تهريب مشغولات ذهبية من تركيا

23 ديسمبر اليوم السابع حوادث و محاكم 0 96

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب أحمد حمادة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بنحو مليونى جنيه، أخفاها راكب يمنى فى جيوب سحرية بحقائبه أثناء عودته من تركيا، لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

 

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد على السيد مدير الجمرك فى الراكب، وبتفتيش حقائبه بمعرفة كل من حازم محمد ومجدي حسن مأمورا جمارك عثر داخل إحدى حقائب الراكب على المشغولات الذهبية مخبأة فى جيوب سحرية.

 

وأمر ابراهيم عبد اللطيف مدير جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 بتحرير محضر للراكب، وتحويله للجهات الخاصة بعد عرضه على سامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

 

 

 


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