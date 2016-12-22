بالصور.. حزب «المصريين الأحرار» ينظم قافلة طبية مجانيه بطهطا‎

مراسلONA

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بسوهاج، اليوم الجمعة، قافلة طبية وعلاجية بالوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين استهدفت أهالى مركز طهطا.

وقال الإعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، وأمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، بدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا، وشملت 5 تخصصات طبية هي «الباطنة، والعظام، والرمد، والجلدية، والأطفال القافلة وشارك فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية لما يقارب من ألف مواطن بالمجان.

ومن ناحيه أخرى، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، أن القافلة تأتى ضمن خطة الحزب بسوهاج لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط باستهداف قرى المحافظة، مشيرًا الي أن الحزب بسوهاج بصدد تنفيذ عدد أخر من القوافل الطبية العلاجية، بالاضافة الى أنشطة مجتمعية متنوعة هدفها تخفيف العبء عن كاهل الاسر فى ظل ما تشهده البلاد من موجة غلاء شملت معظم المتطلبات الاساسية للمواطن البسيط.

حظيت القافلة بدعم من الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وتم تنظيمها تحت اشراف مديرية الصحة بسوهاج.

وعقد على هامش القافلة لقاء استهدف عدد من ربات المنازل وذوى الإحتياجات الخاصة وتناول كيفية الكشف المبكر للأسرة عن الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، كما تناول اللقاء عدد من القيم والمبادئ المجتمعية التى لابد من زرعها فى أعضاء الاسرة وخاصة الأطفال والتأكيد على قيمة العمل وحب الوطن.

يذكر أن، أمانة حزب المصريين الأحرار بسوهاج، كانت قد نظمت خلال الشهر الماضي معرض خيرى للملابس تحت شعار”علشان مصر اللى بنحلم بيها”، وضم أكثر من 3500 قطعة واستفاد منه ما يقارب من 500 أسرة من الأسر المعنية والمستهدفة من تلك المعارض. ​