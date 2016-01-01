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الصحة : تنفي طرح 522 مستشفى حكوميا للبيع

23 ديسمبر samar مصر 0 876
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عيون

سمر العشري

نفى الدكتور هشام عطا مستشار وزير الصحة، صحة ما تردد عن بيع المستشفيات الحكومية، مؤكدا أنه غير مطروح بيع المستشفيات الحكومية لأى مستثمر .

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج " مانشيت " تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية " العاصمة " ، " مفيش حاجة اسمها بيع المستشفيات الحكومية ، وأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان عن الاستثمار في المستشفيات الحكومية يهدف لتطوير العمالة والأدوات وليس لبيع المستشفيات" .

وأضاف: " وزارة الصحة تهدف لتطوير المنظومة الصحية بتوفير كافة الأجهزة المطلوبة والأدوات وأن عملية التطوير تهدف لاستغلال المستشفيات غير المستغلة والبالغ عددها 522 مستشفى " .

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