أدنى أسعار السيارات الزيرو موديل 2016 في السوق المصرية

شيماء مصطفى

من منا لا يحلم بأن يقتني سيارة؟ البعض يراها من سلع الرفاهية، والبعض يراها أصبحت من الأساسيات الضرورية في الحياة، ولكن ارتفاع أسعار السيارات خلال العام المنصرم بشكل غير متصور أو متوقع، ولا سيما بعد تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الاسعار على كافة المواد المستوردة وطال ذلك السيارات بكافة أنواعها، وهنا إليكم أدنى أسعار بعض السيارات الزيرو في السوق المصرية موديل 2016، وفق ما هو مبين بالجدول المرفق أدناه:

الطراز

السعر/ جنيه مصري

ام جي

MG3 2016

1.3 A/T

105000

1.5 A/T

120000

MG 350 2016

1.5 A/TS

120000

جيلي

باندينو 2016

1.3 M/T

115000

1.3 M/TF/O

119000

سينوفا

A1 2016

1.3 HB M/T

102000

1.3 M/T

102000

1.5 M/T

108000

1.5 M/T HB

108000

1.5 A/T HB H/L

120000

1.5 M/T H/L

120000

سوزوكي

التو 2016

800 A/C NEW

120000

شنجان

بيني ميني 2016

1.0 M/T

116000

ميتسوبيشي

اتراج 2016

1.2 A/T

116000