مدير أمن الإسماعيلية يسمح بخروج محبوس لتشييع جثمان والدته بالقصاصين

الإسماعيلية - صبرى غانم

وافق اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعلية على خروج محبوس بمركز شرطة القصاصين لتشييع جثمان والدته وتلقى العزاء فيها.

تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية وميدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد إبراهيم صدقى مأمور مركز القصاصين يفيد بقيام أحد المحبوسين بسجن المركز بطلب مقابلته، وبمقابلة السجين "محمد.ف.هـ" المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أقراص مخدرة طلب من المأمور الموافقة على تشييع جثمان والدته .

ووافق مدير الأمن على خروج السجين على أن يرافقه مأمور المركز والقوة اللازمة، وبالفعل خرج السجين وصلى الجنازة على والدته بمسجد الرحمة بالقصاصين، وشيع جثمانها وتلقى العزاء فيها وعاد مرة أخرى إلى سجن مركز القصاصين .

وأدى العقيد إبراهيم صدقى مأمور مركز القصاصين والقوة المرافقة له واجب العزاء فى الفقيدة.

المامور والسجين أثناء خروجهما من المسجد