بدء التحقيق مع ضابط شرطة بالمعاش لاتهامه بقتل زوجته

كتب أحمد الجعفرى

بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة التحقيق مع "إيهاب.ر" ضابط شرطة سابق، والمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، بعدما أطلق عليها طلق نارى، وذلك عقب استقرار حالته الصحية، وانتهاء الإسعافات الأولية له التى أجريت بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وانتقل فريق من نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائى لمعاينة مسرح الجريمة وكتابة تقرير واف عن الأدلة الجنائية التى تم جمعها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين ضابط الشرطة وزوجته دفع الزوجة لاستلال سكين المطبخ، وسددت لزوجها 4 طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسد، ما دفعه لأن يطلق النيران عليها فسقطت قتيلة فى الحال.