صور..إحباط محاولة يمني تهريب مشغولات ذهبية من تركيا بمليوني جنيه بمطار القاهرة

مراسل ONA

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بحوالي مليوني جنيه، أخفاها راكب يمني الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه أثناء عودته من تركيا، لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية .

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اسطنبول، اشتبه أحمد علي السيد، مدير الجمرك في الراكب، وبتفتيش حقائبه بمعرفة كلًا من حازم محمد ومجدي حسن مأمورا الجمارك، عثر داخل احدي حقائب الراكب علي المشغولات الذهبية مخبأة في جيوب سحرية .

أمر سامي عبد الرحمن، مدير الإدارة المركزية، لجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمرك، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.