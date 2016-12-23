الطيران العراقى يقتل 8 إرهابيين ويدمر سيارتين لتنظيم (داعش) بالموصل

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طائرة بدون طيار من طراز "CH4" التابعة لطيران الجيش دمرت سيارة مفخخة لداعش كانت تحأول استهداف قوات الشرطة الاتحادية فى حى الآنتصار بالساحل الأيسر جنوب شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.



> وأشارت إلى أن طيران الجيش وجه ضربة لموقع يأوى إرهابيين، أسفرت عن مقتل ثمانية منهم وجرح آخرين وتدمير الموقع الذى رصد بداخله حوإلى 13 إرهابيا من داعش، إضافة إلى تدمير سيارة مسلحة مزودة برشاش ثنائى وقتل من فيها فى منطقة تل الزلط ضمن المحور الغربى لعمليات تحرير الموصل.