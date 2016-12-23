تونس تتسلم من السودان قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابى

تونس أ ش أ

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتحدث الرسمى باسم المسؤول القضائى لمكافحة الإرهاب سفيان السليطى، أن تونس تسلمت اليوم الجمعة من السلطات السودانية، معز الفزانى المتورط فى قضايا إرهابية، بناء على بطاقات الضبط الوطنية والدولية ومنشورات التفتيش الصادرة فى حقه.

وقال السليطى -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية (وات)- إن الفزانى يعد من أهم قيادات تنظيم (داعش) الإرهابى، وكان حلقة الوصل التى يمر بها أغلب العناصر الارهابية الذين يتم توجيههم إما إلى سوريا أو لتلقي تدريبات عسكرية في ليبيا، ثم يعودون إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وأضاف أن الفزانى تورط فى التخطيط لعملية متحف باردو الارهابية (18 مارس 2015)، ومحاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بالمنستير (30 أكتوبر 2013).

تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية ذكرت أنه تم القبض على معز الفزانى مؤخرا في السودان بمساعدة إيطاليا التي أدانته بتهمة القيام بأنشطة إرهابية فوق أراضيها، وأن زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي أبوبكر البغدادي كلفه بضرورة مغادرة ليبيا نحو إيطاليا للإشراف على خلية إرهابية هناك استعدادا لتنفيذ بعض المخططات، وتم إلقاء القبض عليه بمساعدة عناصر قامت بعد ذلك بنقل معلومات عنه للمخابرات الإيطالية والليبية والسودانية ما سهل عملية الإطاحة به.

كما أفادت تقارير صحفية بأن الفزانى كشف خلال التحقيق معه عن أسماء خطيرة شاركت معه فى المخططات الإرهابية سواء فى تونس أو ليبيا أو مناطق أخرى.