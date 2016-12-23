هكذا قرّرت سميرة سعيد أن تختم سنة 2016

تحيي النجمة المغربية سميرة سعي حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة في أحد فنادق القاهرة (فندق سميراميس)، بمشاركة الفنان المصري "حكيم".

و حسب بيان وصل "سيدتي نت"، سيكون الحفل مسك ختام سنة من التألق، قادت خلالها النجمة المغربية نحو المشاركة في عدة مهرجانات في العديد من الدول العربية، كتونس (قرطاج)، وقطر (سوق واقف)، والمغرب (الموسيقى الروحية)، بالإضافة إلى إحياء عدة حفلات في مصر (دار الأوبرا، العين السخنة)، والمغرب (ليلة القفطان 2016، وكوب 22 بمراكش)، ودبي (حفل اختتام الموسم الأول من برنامج Project Runway الشرق الأوسط).

يذكر أن النجمة سميرة سعيد أنهت مؤخّراً تصوير الأغنية الدعائية الخاصّة بفيلم "بترا"، تحت إدارة المخرج "عثمان أبو لبن."