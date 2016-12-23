بعد إعلانها خطوبتها ولدا نادين الراسي يجمعانها بطليقها من جديد

بيروت_ سيدتي نت

في خطوة مفاجئة، نشرت الفنانة نادين الراسي صوراً على "سناب شات"، مع طليقها جيسكار وأولاهما، كاشفة أنهما حضرا إلى مدرسة أولادها للمشاركة مع الأهالي بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد وعلّقت نادين على الصور"ميلاد مجيد".

ولكن الخطوة الأكثر مفاجأة هو تأكيدها لخبر خطوبتها، بعد مرور أيام قليلة على إعلان طلاقها بشكل رسمي من جيسكار أبي نادر وحصولها على حكم قضائي بحضانة أولادها.

نادين أعترفت بخطوبتها، ولكنها أكدت أن الزواج ليس بخطوة قريبة في مشاريعها الخاصة، مشددة على حالة الحب التي تعيشها.

ثم عادت وأطلت قبل عدة ساعات على "إنستغرام" لتزفّ إلى جمهورها إرتباطها فعلياً وعلّقت على صورة تعكس فرحتها، وتوجهت من خلالها إلى الحبيب المجهول قائلة "من وين جيت ولْقَيتني وعالمرا الفيّي وعّيتني. من بعد ما فقدت الأمل عدنيي جديدي فرجيتني. عن كتفي شلت الحمل. وبتَاجَك عالعَرِش حَطَّيتني. مش غريبي تكون الملك. عقلبي وروحي، و خلّيتني آمِن بإنّوا القَدَر حَطّك بدربي و حَمَيتني. من وحوش و غدر الزّمن بِحُب و قوِّة خَبّيتني و دَفَعِت عَنِّي التّمَن و لأعلى المراتِب علّيتني. إيه نعم إنت المَلَك. و بتاجَك عراسي حلّيتني. رِجّالي و غيري ما إلَك. عقلبَك و حياتَك و صّيتني. بعيوني رح صون العهد. يا المَلَك العَدِّني ردَّيتني. منِّي لإلَك وعد. عأدّ ما حبّيتك و حبّيتني. إسِعدَك لآخِر نبض وإحمِي الوصيِّة الوَصَّيتني إِحْمُل وَليّ العهد. ال عإسمَك وإسمو سَمَّيتني إلى نصفي الاخر".

من ناحية أخرى تستعد نادين الراسي قربياً للبدء بتصوير مسلسل "ورد جوري" الذي سيعرض في رمضان 2017 وهو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج سمير حبشي ومن إنتاج "إيغلز فيلم"، كما سيعرض لها قريباً مسلسل "الشقيقتان" وهو أيضاً من كتابة كلوديا مارشيليا وإخراج سمير حبشي ويشاركها بطولته الممثل باسم مغنية.