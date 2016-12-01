برلماني يتقدم ببيان عاجل لتخفيض رسوم محور روض الفرج

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ، للمطالبة بإعادة النظر فى رسوم الخاصة بمحور روض الفرج الجديد ، لقاطنى زايد وأكتوبر للعبو على المحور الجديد.

وقال “أبو العلا” فى نص ىبيانه :”نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على محور روض الفرج الجديد ،الذى ازاح الحمل الثقيل على محور 26 يوليو الذى كان يمثل معاناة شديدة للأهالى للذهاب إلى عملهم وقضاء ساعات طويلة فى الزحام ، الإ أن الأهالى فوجئوا بوجود رسوم على بوابة للرسوم واحدة من جهة زايد الصحراوى ، وأخرى فى مدخل المحور الجديد ، أى أن الذهاب والإياب على المحور الجديد يكبد المواطن أربعون جنيها ، فلابد من النظر فى هذه الرسوم “.