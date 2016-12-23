قلاع سياحيّة في صور شتويّة

تُصنّف القلاع المبنية منذ آلاف السنوات، تحت خانة المعالم السياحية الأكثر جذبًا للسائحين في بعض البلدان، خصوصًا في الشتاء حيث تكتسي واجهاتها الخارجية بالثوب الأبيض. ومن بينها:

| "نويشفانشتاين" في "بافاريا" الألمانية: كانت القلعة بُنيت في عهد الملك لودفيج الثاني، ما بين 1869 و1886، وذلك جنوبي غرب ولاية "بافاريا"على منحدر وعر ويشرف على مشاهد خلّابة. ويُجسّد البناء طراز القرن الثالث عشر الروماني، وكان يُعتبر الملاذ الآمن للملك المنعزل. وتمّ فتحه أمام الجمهور بعد وفاته على الفور، سنة 1886.

تستقبل القلعة الزائرين، يوميًّا، من نيسان/أبريل إلى سبتمبر/أيلول، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء. ومن أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار، من العاشرة صباحًا إلى الرابعة بعد الظهر.

| قلعة "ماتسوموتو" اليابانية: بخلاف معظم القلاع في العالم والقابعة على تلّة أو قمّة جبل، بنيت هذه القلعة على سهل مسطح في مدينة "ماتسوموتو" بمحافظة "ناغانو". وهي تقرب من طوكيو. وتحوطها أشجار الكرز العالية، ما يجعلها مكانا شعبيًّا للتنزه. تبدو "ماتيوموتو" مؤلفة من ثلاث طبقات، ولكنّها في الواقع تحوي أربع طبقات داخليّة. وفي الطبقة الثانية منها، تعرض مجموعة من البنادق والدروع.

تستقبل القلعة الزائرين، يوميًّا، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر. ويتطلّب دخول البالغين لها دفع رمز مالي وقدره خمسة دولارات أمريكيّة.

| قلعة "هوهنزولرن" الألمانية: هي واحدة من القلاع الأكثر زيارةً في ألمانيا. كانت بُنيت في الجزء الأوّل من القرن الحادي عشر، على قمّة ترتفع حوالي 235 مترًا وتبعد 50 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة "شتوتغارت" الألمانية. تضمّ القلعة العديد من الأبراج والتحصينات، لذا تعتبر من بقايا العمارة العسكرية في القرن التاسع عشر.

تفتح أبوابها، يوميًّا، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة والنصف بعد الظهر.

| قلعة "هرادكاني" في "براغ": هي القلعة القديمة الأكبر في العالم، تقع في الجزء الشرقي من العاصمة التشيكية "براغ" في حي القلعة التاريخي. كانت بُنيت خلال القرن التاسع. وتعدّ المقرّ الرسمي لرئيس الجمهورية التشيكية. تبلغ مساحة القلعة حوالي 70.000 متر مربع. وتحوي صرح القديس فيتوس الديني وتعكس لمحة عن فنون العمارة.