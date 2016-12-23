رئيس وزراء مالطا: إطلاق سراح 109 ركاب من الطائرة الليبية المخطوفة (تحديث)

صرح رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه تم إطلاق سراح 109 ركاب من الطائرة الليبية المخطوفة التى هبطت فى مالطا اليوم الجمعة.
>بدء الإفراج عن الدفعة الثانية من ركاب الطائرة... by youm7
وأضاف رئيس وزراء مالطا فى تغريدة أخرى أن الدفعة الأولى من المطلق سراحهم تتضمن نساء وأطفالا، لافتا أنه تم إطلاق سراح 25 شخصا كدفعة أولى، ثم أتبع ذلك بإطلاق سراح 25 آخرين، ثم 15 راكبا آخرين، ثم إطلاق سراح 44 آخرين.
كانت السلطات الأمنية فى مالطا أعلنت هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير معروفة، وذكرت وسائل إعلام بمالطا أن الطائرة من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا فى رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة.
وتتعامل السلطات فى مالطا مع الحالة باعتباره محاولة اختطاف لطائرة ليبية كانت متجهة من مدينة سبها إلى مدينة طرابلس وتحمل على متنها 111 راكب و7 أفراد طاقم الطائرة.
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