والدا الطفلة ماجي «شهيدة البطرسية» يتحدثان عن اللحظات الأخيرة في «الجمعة في مصر»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد اليوم، الجمعة، الدكتورة نرمين سمير والدكتور مؤمن مجدي والدا الطفلة ماجي شهيدة الكنيسة البطرسية خلال حلقة برنامجها “الجمعة في مصر” الذي يعرض على قناة mbc مصر.

ويتحدث والدا الطفلة خلال اللقاء عن اللحظات الأخيرة في حياة ماجي منذ إصابتها في الانفجار وحتى إعلان وفاتها متأثرة بجراحها منذ ٣ أيام بالإضافة إلى الهوايات التي كانت تقوم بها الطفلة ذات العشر سنوات من تمثيل مسرحي وممارسة للعبة الكرة الطائرة وكواليس ما حدث خلال يوم الانفجار داخل الكنيسة البطرسية.

ويعرض البرنامج لقطات خاصة من مشاركات ماجي في النشاط المسرحي الخاص بالكنيسة، بالإضافة إلأى تقرير مصور من مدرستها يتضمن لقاءات عدد من المدرسين والطلبة.

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة على قناة “MBC مصر” من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.